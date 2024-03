Adolescente de 17 anos morre após colidir moto em ônibus, em Presidente Prudente

No local, os agentes conversaram com o motorista do ônibus, de 54 anos, que realizava o itinerário Ana Jacinta x João Domingos Netto. Ele relatou que dirigia pela Avenida Raymundo Nonato de Lima e percebeu um barulho na roda traseira do veículo.



Ainda conforme o documento policial, ao parar o transporte coletivo, o homem constatou que o adolescente havia colidido contra a traseira do ônibus e estava embaixo do veículo.

De acordo com o motorista da Sancetur, uma Unidade de Resgate foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional (HR), porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para realização de exame necroscópico e toxicológico. Além disso, segundo o documento policial, o motorista do ônibus não realizou teste do bafômetro pois “não apresentava estar embriagado”.