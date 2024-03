Casas de acolhimento e proteção a mulheres vítimas de violência são inauguradas em Dracena e Osvaldo Cruz

Foi inaugurado, nesta segunda-feira (4), o Serviço Institucional para Mulheres Vítimas de Violência, em Dracena e Osvaldo Cruz. A inauguração contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

A iniciativa é destinada a acolher e proteger mulheres e seus filhos, sob medida protetiva, quando correm risco de vida ou ameaças em razão de violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral.

A casa de acolhimento, cuja localização é sigilosa, é resultado de uma condenação da Justiça, em sentença de primeira instância, contra o Estado e a Prefeitura, incumbindo-lhes das obrigações de implantarem e adequarem na cidade uma Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração para as mulheres, e seus dependentes, vítimas de violência doméstica e familiar e um Centro de Educação e Reabilitação para os agressores, proferida em março de 2020.

Nos abrigos, com capacidade para atender até 20 pessoas, incluindo mulheres e seus filhos, as vítimas podem permanecer por até seis meses. Além de moradia, recebem alimentação, são encaminhadas para tratamento de saúde e são orientadas para a conquista de trabalho e renda, de modo que possam reorganizar-se profissional e financeiramente para não ter que retornar ao convívio com o agressor.

Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, são ofertados atendimentos jurídico e psicossocial, acesso aos benefícios sociais para as mulheres e seus filhos e/ou dependentes quando estiver sob sua responsabilidade.

“A violência contra a mulher é um crime covarde. Como Estado, temos que prover para as mulheres e seus filhos um local seguro, com toda infraestrutura necessária, onde ela receba apoio para retomar a vida, recuperando sua dignidade e autonomia”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento.

O Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) repassou um total de R$ 548 mil para a cidade investir no equipamento. Atualmente, o Governo do Estado de São Paulo disponibiliza cerca de 1.200 vagas, em 60 abrigos, para as mulheres vítimas de violência.

A casa de acolhimento inaugurada em Osvaldo Cruz irá atender também as cidades de Adamantina e Lucélia.

ATENDIMENTO A REGIÃO

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o diretor regional da DRADS Regional Dracena, Marcelo Lopes Alves, informou que o secretário de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento durante a sua visita nas inaugurações, ainda atendeu autoridades da região que apresentaram diversas reivindicações.