LUCÉLIA: CANAÃ IMOBILIÁRIA é inaugurada

Lucélia ganhou na semana passada uma nova empresa do setor imobiliário, a Canaã Imobiliária.

Na direção de Leonidas e Carlos Banhos, a empresa foi instalada na avenida Internacional, 2.062, no centro da Capital da Amizade.

Unindo experiência e vários anos de atuação no setor, os empresários trabalham com a venda e locação de imóveis residenciais, comerciais, propriedades rurais e outros, com um diferencial: a garantia de que o locatário receberá o valor do aluguel, independentemente de o locador/inquilino pagar ou não – é uma segurança da Canaã Imobiliária.

Atualmente com 11 casas sendo construídas no Loteamento Flor de Lis, contando inclusive com a casa modelo para visitas, a Canaã Imobiliária – que também atua com construção civil e é credenciada pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” – projeta o lançamento do Loteamento Guanabara, que deve ocorrer em breve com quase 200 lotes que estarão à venda.

A empresa também é representante CAIXA, fazendo a abertura de contas, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas e prestando outros serviços como correspondente.

O horário de funcionamento é das 8h30 às 18h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h30 às 12h. Telefones: (18) 99744-3051 e (18) 99649-8050.