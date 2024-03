Polícia Civil prende mulher suspeita de envolvimento da morte do marido em Tupi Paulista

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Tupi Paulista, efetuou a prisão, nesta terça-feira (5), uma mulher de 40 anos, investigada pelo envolvimento no homicídio do marido, era comerciante e tinha 41 anos.

O crime ocorreu na madrugada de 12 de fevereiro de 2024, no apartamento em que o casal residia, em um prédio localizado da região central de Tupi Paulista (SP).

Os fatos inicialmente foram registrados no Plantão Policial como Tentativa de Feminicídio seguida de Suicídio. A esposa inicialmente era tratada como vítima, porém no decorrer da investigação realizada foram identificadas diversas inconsistências entre a versão apresentada e não condizentes com os demais elementos de prova que foram apurados.



Em razão das dúvidas quanto ao real envolvimento da mulher foram encetadas novas diligências e exames periciais, que constataram que as lesões encontradas no corpo do homem eram incompatíveis com a prática de suicídio e em razão da gravidade e quantidade de lesões, ficando demonstrado que o crime ocorreu com a participação de até então vítima, ou seja, a própria mulher do comerciante morto.

Diante do novo rumo em que o crime apresentou, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão temporária da esposa do comerciante, pelo prazo de 30 dias, e de um mandado de busca e apreensão domiciliar, cujas as cautelares foram prontamente atendidas pela Justiça.



Nesta terça-feira (5), agentes da Delegacia de Polícia de Tupi Paulista, com apoio operacional de policiais civis da Delegacia de Paulicéia, deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor da suspeita.

Durante a ação policial a detida não ofereceu resistência. A mulher foi encontrada no mesmo imóvel onde ocorreu o crime, o aparelho celular da suspeita foi apreendido para perícia.

A mulher foi conduzida para delegacia e, após a realização dos procedimentos de polícia judiciária, a acusada ficou recolhida na carceragem da Cadeia Tupi Paulista, onde aguardará pela audiência de custódia.