FLÓRIDA: Governador Tarcísio de Freitas inaugura 101 casas populares e ponte de concreto às 10h00

Está confirmado! O governador do Estado Tarcísio de Freitas estará em Flórida Paulista nesta quarta-feira, dia 6 de março.

A visita do governador Tarcísio de Freitas será para a inauguração de obras para a população floridense que foram construídas com parceria com o Governo do Estado.

Tarcísio de Freitas irá inaugurar o novo conjunto habitacional “Donato Jordão” composto por 101 unidades habitacionais que foi concluído recentemente e que agora serão entregues aos mutuários sorteados.

Também na oportunidade o governador Tarcísio de Freitas irá inaugurar oficialmente a ponte de concreto e aço, construída próximo ao Distrito do Indaiá do Aguapei com recursos liberados pela Defesa Civil do Estado.

De acordo com o prefeito Wilson Fróio Junior, a visita do governador do Estado está agendada para às 10h00 horas da manhã e a solenidade de inauguração e entrega das chaves aos mutuários, será realizada no Conjunto Habitacional que será inaugurado.

Fróio ressaltou que a visita do governador Tarcísio que deverá estar acompanhado de secretários do Governo do Estado e deputados, deve atrair políticos de toda a região para Flórida Paulista.

Desta forma, depois de 8 anos, Flórida Paulista volta a receber a visita de um governador do Estado no Município.