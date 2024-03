Governador Tarcísio de Freitas inaugura 101 casas populares e ponte em Flórida

Cumprindo agenda na região da Nova Alta Paulista, o governador do Estado Tarcísio de Freitas iniciou por Flórida Paulista.

Acompanhado da primeira Dama do Estado, Cristiane de Freitas, do secretário do Desenvolvimento Urbano e Habitação Marcelo Cardinale Branco e do deputado, o governador Tarcísio de Freitas foi recebido por um grande número de prefeitos, vice, vereadores e por moradores floridenses.

O prefeito Wilson Fróio Junior, vice-prefeito Nei Gazola, presidente da Câmara Professor Rafael e vereadores, bem como a primeira Dama Nelci Froio estiveram no palanque oficial com o governador.

A visita do governador Tarcísio de Freitas teve como ponto principal a inauguração de obras para a população floridense que foram construídas com parceria com o Governo do Estado.



Tarcísio de Freitas inaugurou o novo conjunto habitacional “Donato Jordão” composto por 101 unidades habitacionais que foi concluído recentemente e que foram entregues aos mutuários sorteados.

Também foi inaugurada oficialmente a ponte de concreto e aço, construída próximo ao Distrito do Indaiá do Aguapei, sobre o córrego Indaiazinho, com recursos liberados pela Defesa Civil do Estado.

Em seu discurso o governador Tarcísio de Freitas afirmou: “A gente está no Oeste Paulista para fazer entregas. A que eu mais gosto de fazer é entregar casas. Porque a gente realiza o sonho do brasileiro, que é ter a casa própria. Nossa gestão está entregando casas toda semana”, afirmou Tarcísio. “E não é só casa, porque teve muita gente que no passado recebeu casa e não tinha escritura. A gente não quer ver ninguém com casa e sem escritura, porque a gente tem que deixar o sonho completo”, acrescentou.



Ainda em Flórida Paulista foi descerrada a placa marcando a inauguração oficial de uma ponte de concreto no município de Flora Rica, construída com recursos da Defesa Civil do Estado.

REGIAO

O governador Tarcísio de Freitas ainda nesta quarta-feira cumpriu agenda em Osvaldo Cruz, onde inaugurou a Casa da Mulher.

Encerrando a visita a região da Nova Alta Paulista, o governador esteve na cidade de Sagres, onde foram entregues 50 habitações e o novo sistema de saneamento da cidade, além da regularização de 767 imóveis de municípios da região de Presidente Prudente.