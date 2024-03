Caminhão tomba após colisão com veiculo em rodovia

Uma colisão lateral traseira registrado na tarde desta sexta-feira, 8 de março, em Ouroeste, provocou o tombamento de uma carreta. O acidente envolveu uma caminhonete que cruzava o trevo no entrocamento da Rodovia Percy Semeghini com a Antônio Alduíno e acabaou batendo no caminhão que transitava pela rodovia no sentido Iturama/MG.

O impacto foi tão significativo que o caminhão perdeu o controle, resultando no tombamento do veículo, que ficou com as rodas para cima. Felizmente, as quatro pessoas a bordo da caminhonete saíram ilesas, apesar da gravidade da colisão.

No entanto, o condutor do caminhão, um homem de 45 anos, teve que ser socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital João Veloso. Apesar de não apresentar escoriações, o motorista queixou-se de dores nas costas. Vale ressaltar que o uso do cinto de segurança foi crucial para a preservação da integridade física do condutor do caminhão.

As autoridades locais estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades.