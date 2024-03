Com valor estimado em R$ 25 mil, fiscalização apreende mais de 220 produtos estrangeiros

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu, nesta quinta-feira (7), uma carga de mais de 220 produtos estrangeiros sem notas fiscais, vindos do Paraguai, que eram transportados em um carro, em Presidente Epitácio (SP).



O motorista, de 41 anos, que dirigia o veículo, foi indiciado e responderá em liberdade pelo crime de descaminho.



O automóvel, com placas de Presidente Prudente (SP), foi abordado pela fiscalização no km 648 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270).



O motorista ficou nervoso durante a abordagem e chamou a atenção dos policiais, que realizaram a vistoria no carro e encontraram a carga de 226 itens, composta de 60 varas para pesca, 8 celulares e 155 roteadores de diferentes marcas, no porta-malas. O valor total da mercadoria foi estimado em R$ 25 mil.



O veículo e os objetos apreendidos ficaram recolhidos na Delegacia da Receita Federal, em Presidente Prudente. Já o motorista foi liberado.