No Dia da Mulher, homem é preso após brigar e agredir irmã com garrafadas em Flórida Paulista

Ontem, no Dia da Mulher, por volta das 19h40, um homem foi preso acusado de brigar com a irmã e causar-lhe ferimentos ocasionados pelo arremesso de garrafas de vidro, em Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, ao chegarem no local dos fatos com o apoio de viaturas do Comando Grupo Patrulha e cidades vizinhas, os policiais militares fizeram contato com a vítima, que informou que o irmão havia desferido tapas em seu rosto e em seguida, arremessado garrafas de vidro em sua direção, que acertaram sua cabeça, pé e mão esquerda.

Bastante exaltado e agressivo, o acusado permaneceu no local e na presença dos policiais, passou a ameaçar o irmão mais novo de morte, tentando agredir o mesmo com uma “voadora”.

Ele foi contido e diante da situação, encaminhada a vítima para a Santa Casa onde passou por atendimento e foi liberada em seguida.

Todos os envolvidos foram levados para o Plantão da Polícia Civil, onde a ocorrência foi apresentada e o delegado plantonista deliberou por manter a prisão em flagrante do homem pelo crime de violência doméstica.