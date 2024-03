Confusão termina com rapaz esfaqueado e carro incendiado em Marília

Uma confusão registrada na madrugada desta terça-feira (12) no Distrito Industrial, zona norte de Marília, terminou com um rapaz esfaqueado e um carro incendiado.

A Polícia Militar foi acionada na avenida Benedito Alves Delfino a 0h42. No local, estava a vítima – um auxiliar administrativo de 32 anos – e diversos populares.

O homem que estava com ferimentos na cabeça e nos braços contou que discutiu com o acusado por causa de um relacionamento amoroso envolvendo a ex-namorada do autor. No entrevero, ele chegou a ser esfaqueado.