FLÓRIDA: Após sofrer acidente, vereador segue internado

O vereador e funcionário da Prefeitura de Flórida Paulista, Tiago Ribeiro de Souza, segue internado em Adamantina sob cuidados médicos em decorrência de um acidente sofrido no último domingo (10).

A informação foi repassada ao jornalismo Folha Regional na manhã de hoje (13), pela esposa de Tiago, a psicóloga Mariana de Almeida.

Ela revelou que o esposo sofreu um acidente com a moto que dirigia a caminho do Distrito de Indaiá do Aguapeí, próximo da curva do Santo André, após a usina, quando o veículo teria furado o pneu.

Um tio que seguia com seu veículo atrás do vereador, foi quem prestou os primeiros socorros e o encaminhou para a Santa Casa por meios próprios.

Após atendimento na unidade de saúde, ele foi levado para Adamantina e passou por exames. Posteriormente houve a segunda transferência, desta vez para Marília, onde foi realizada uma avaliação mais ampla de seu quadro clínico.

Ficou constatado, conforme a esposa Mariana, que o vereador Tiago sofreu fraturas em cinco costelas e ainda escoriações diversas.

O vereador segue internado em Adamantina onde passa por acompanhamento médico e seu quadro inspira cuidados.

“Agradeço cada ligação, a preocupação e as orações dos familiares e amigos. Espero que o Tiago se recupere e em breve possa retornar para casa e também a desenvolver as atividades normais”, agradeceu Mariana.