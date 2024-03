PARAPUÃ: Vereador reivindica recursos ao secretário de Governo e Relações Gilberto Kassab

No mês de fevereiro, o vereador Eder Castro esteve na capital do Estado, onde participou de uma importante reunião com líderes que fazem a diferença no nosso estado.

Na oportunidade esteve reunido com o secretário de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab e com o deputado Mauro Bragato.

O vereador Eder Castro ressaltou que foi uma conversa produtiva onde discutiram sobre o futuro de Parapuã e na oportunidade, solicitou recursos para as seguintes áreas: R$ 500 mil para infraestrutura urbana, R$ 300 mil para cobertura da quadra do bairro Sol Nascente e R$ 300 mil para iluminação da pista de caminhada do bairro Vitória.

“Agradeço a receptividade e o apoio dessas grandes lideranças que sempre se mostraram sensíveis às demandas do nosso município. Seguimos trabalhando por Parapuã”, afirmou o vereador Eder Castro.