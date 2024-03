Jovem suspeito de assassinato é encontrado morto a tiros na Praça da Fonte Luminosa

Uma motocicleta com as chaves no contato e um capacete preto no guidão também foi identificada próximo à praça, a qual foi apreendida por suspeita de estar na posse do jovem.

“Também tomou-se ciência de que [o rapaz encontrado morto] teria vindo para esta cidade em fuga, pois estaria envolvido como autor de um outro homicídio, ocorrido também nesta madrugada”, complementou a Polícia Civil.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica no local do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Presidente Prudente.





Outro assassinato

O primeiro assassinato foi registrado à 00h29, no Jardim Brasília, em Presidente Prudente.

A vítima foi um homem, de 49 anos e, segundo a Polícia Civil, houve disparo de arma de fogo em via pública, na Rua Niterói, onde os policiais, em contato com a esposa da vítima, foram informados de que o autor dos disparos teria sido o jovem, que, posteriormente, foi encontrado morto em Regente Feijó, e que, mais cedo, teria passado pelo local com uma motocicleta preta e efetuado os disparos com arma de fogo contra a vítima.





Dois tiros acertaram o tórax, na região do peito, e na barriga, próximo ao quadril. O homem chegou a ser socorrido e levado ao Pronto Atendimento do Jardim Santana, mas morreu no local.

A mulher ainda disse à polícia que a motivação dos disparos teria sido “briga de família”.

Até o momento, não há registro de prisão envolvendo o caso.

O delegado Lincoln de Souza Simonato informou, na tarde deste sábado, que a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) investiga o caso.