Fuga, xingamentos e tentativa de agredir policiais leva um homem para a prisão em Flórida Paulista

Um homem foi preso na madrugada de hoje após fugir com um veículo de uma abordagem policial e em seguida tentar agredir e xingar policiais militares em Flórida Paulista.

Conforme dados apresentados ao plantão policial de Adamantina, a ocorrência teve início na rua Wilson Froio, antiga Independência, onde ao avistar a presença policial, o condutor de um carro, circulando com as luzes apagadas, fugiu do local e foi parar próximo de uma creche da rua Roraima, abandonando o veículo e fugindo da abordagem.

Momentos após, ele retornou ao local e passou a proferir xingamentos contra os policiais, inclusive contra uma policial feminina que atuava na ocorrência, tentado ainda agredi-los, conforme relatos da ocorrência.

Com a chegada de reforço policial, o homem foi contido e encaminhado para o plantão policial de Adamantina.

Consta ainda na ocorrência, que o homem negou-se em passar pelo teste do bafômetro, porém, a delegada plantonista acionou um médico legista, que constatou o estado de embriaguez.

Diante dos fatos, além do crime de embriaguez ao volante, ele foi qualificado por desacato desobediência e também por crimes de trânsito, permanecendo preso à disposição da justiça.