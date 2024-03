LUCÉLIA: Prefeitura anuncia início das obras de reforma do Estádio Municipal

Através das redes sociais, a prefeita Tati Guilhermino anunciou esta semana o início das obras de reforma do Estádio Municipal “José de Freitas Cayres”.

No mês de fevereiro, a Prefeitura Municipal de Lucélia publicou no Diário Oficial Eletrônicoa oficialização da contratação de uma empresa especializada para a execução de obras de reforma do Estádio

Foi contratada através de processo de licitação a empresa Construtora Guimarães Carvalho da cidade de Presidente Prudente.

Na contratação de empresa especializada está incluido mão de obra e materiais para execução de reforma dos vestiários e iluminação do Estádio Municipal “José de Freitas Cayres”, pelo valor total de R$ 304.664,74.

A homologação da contratação da empresa foi efetuada no dia 16 de fevereiro e no dia 20 foi devidamente assinado o contrato pela prefeita Tati Guilhermino.

A obra há muito tempo é aguardada, sendo que o Estádio Municipal que foi local de grandes eventos esportivos está fechado há vários anos.

De acordo com a prefeita Tati Guilhermino, o projeto de execução de melhorias e adequação do Estádio Municipal foi reformulado para que as obras sejam feitas para garantir o local dentro das normas legais e será executado com recursos próprios.