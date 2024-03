Ônibus com romeiros tomba e deixa feridos em rodovia de Santa Cruz do Rio Pardo

Um ônibus com 39 ocupantes tombou no quilômetro 312 da Rodovia Castello Branco, em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), e deixou 15 pessoas feridas, sendo duas em estado grave. O acidente ocorreu por volta das 21h deste sábado (16). O veículo transportava romeiros que saíram de Marília com destino a Aparecida (SP).