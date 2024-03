Acidente envolve carro e caminhão

A Polícia Rodoviária Federal, registrou no início da noite desta segunda-feira, 18, um grave acidente envolvendo um caminhão carregado de bovinos e um veículo Gol com placas de Osvaldo Cruz, na BR 158, em Paulicéia.

Com o impacto do acidente o motorista do veículo Gol foi socorrido com fortes dores abdominais para a Santa Casa de Panorama, já o motorista do caminhão nada sofreu.

A reportagem tentou por várias vezes contato com a Santa Casa de Panorama para obter informações e identificação da vítima do veículo com placas de Osvaldo Cruz, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta.