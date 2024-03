Carro com duas pessoas cai em córrego durante chuva em Lins

Antes de os bombeiros chegarem, um morador tentou fazer o resgate e entrou no córrego para ajudar. O morador também precisou ser resgatado. Por causa do alto volume de água, a correnteza no córrego ficou forte.

Os bombeiros usaram cordas para levar as três pessoas até a margem e fazer o resgate. As três pessoas foram resgatadas e levadas ao pronto-socorro da Santa Casa de Lins.