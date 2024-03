LUCÉLIA: Lançado “Projeto Semear é Cuidar” que levará ações de saúde para as mulheres do campo

Foi lançado na tarde de quinta-feira, dia 21, na Casa da Agricultura de Lucélia, o Projeto Semear é Cuidar.

O projeto inovador na cidade trará exames de mamografias às mulheres trabalhadoras no campo.

A reunião na Casa da Agricultura foi uma explicação de como funcionará o projeto e seus benefícios para as mulheres do campo.

A ação é uma realização do Senar, Faesp, Sebrae/SP, Sindicato Rural, Prefeitura, junto com as ONGs Orienta Vida e Pense Rosa, traz para Lucelia, o projeto “Semear é Cuidar”, iniciativa da Comissão Semeadoras do Agro, do Programa Promovendo Saúde no Campo (PPSC) do Senar-SP.

O objetivo é levar informações e ações de saúde para as mulheres do campo que residem em propriedades rurais, como a realização de exames de mamografia.

O câncer de mama é um dos que mais afetam a saúde das mulheres do Brasil. Ter acesso ao exame de mamografia, é um direito da mulher, e o projeto será mais uma conquista na área da saúde para as mulheres de Lucélia.