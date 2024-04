Clínica Carvalho celebra seis anos de atendimento especializado em Flórida Paulista e região

Flórida Paulista e região celebram o sexto aniversário da Clínica Carvalho, um símbolo de excelência em serviços de saúde. Sob a liderança do casal Aguinaldo Adelino Carvalho e Rosane de Carvalho, a clínica, localizada na rua Saad Ajad Decarlis, 322, tem sido um farol de cuidado e apoio para a comunidade.

Oferecendo uma ampla variedade de serviços, desde psicoterapia individual e em grupo até terapia de casal, mentoria, orientação vocacional, preparação para aposentadoria e consultas médicas, a Clínica Carvalho é um ambiente acolhedor e confortável, onde os pacientes recebem suporte para explorar seus potenciais sem medo de julgamento.

Ao longo desses seis anos, a equipe da Clínica Carvalho tem crescido, agora incluindo profissionais dedicados como o Dr. João A. R. Fróio (Psiquiatria), Dirce Rodrigues Neves (Psicologia), Naiara Lima Ventura (Psicologia) e a secretária Marinês Ferreira.

Aguinaldo Adelino Carvalho, um psicólogo multifacetado, e Rosane de Carvalho, uma especialista em psicopedagogia e psicanálise, lideram uma equipe comprometida em fornecer serviços acessíveis, incluindo suporte em Libras. Para agendar uma consulta, entre em contato pelo telefone: (18) 996000595.

Em meio aos desafios da pós-modernidade, cuidar do bem-estar emocional torna-se ainda mais crucial. Segundo Aguinaldo, a visão da clínica é pautada pela ética, compromisso socioambiental e respeito nas relações interpessoais, sempre com cordialidade no atendimento às pessoas e às famílias.

Carvalho finaliza dizendo “agradecemos a confiança depositada em nossa instituição pela população de Flórida Paulista e região. Gratidão é a palavra que nos define nestes seis anos de existência.”