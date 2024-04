Mulher procura por familiares que podem estar em Salmourão

Na tarde desta terça-feira (2), a senhora Arminda Oliveira, moradora em Candeias do Jamari-RO, (distante 2.664,0 km), entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional, em busca de informações de familiares que podem estar morando em Salmourão.

Conforme a senhora Arminda, seus pais se chamam José Pedro Gomes e Maria Antunes Oliveira. Seus irmãos são: Expedita, Creuza e Eudina Oliveira.

Há muitos anos sem contato com nenhum dos familiares, Arminda Oliveira tanta reencontrá-los.

O contato da senhora Arminda Oliveira é o (69) 9921-9403.