Procurado pela Justiça e traficante com 12 kg de drogas são presos em Flórida Paulista

A Polícia Militar Rodoviária (equipe do Tático Ostensivo Rodoviário), prendeu um procurado da Justiça e um traficante na manhã de hoje em Flórida Paulista.

Ambos estavam em um ônibus que ia de Campo Grande–MS para o Rio de Janeiro, que foi abordado no km 603 da rodovia SP-294, próximo ao Frigorífico Alimenta.

O primeiro, estava com 12 invólucros de skank na bolsa que levava no bagageiro do veículo.

Já o outro homem, que conforme a polícia, não tinha relação com o traficante, mas que também estava no interior do ônibus, possuía um mandado de prisão aberto.

Ambos foram levados para a Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, onde a ocorrência foi apresentada, permanecendo à disposição da Justiça.