FLÓRIDA: Ocupação de terrenos do novo distrito industrial é questionada pela Câmara

Em requerimento apresentado na última sessão realizada pela Câmara Municipal de Flórida Paulista, o presidente professor Rafael, questionou a suposta ocupação que poderia estar ocorrendo de forma irregular no novo distrito industrial em fase de construção na entrada da cidade.

O vereador questionou a Prefeitura se já houve a doação dos espaços do referido distrito industrial, bem como se houve a autorização ou cessão por parte da mesma para que alguma empresa se instalasse e fizesse o uso do espaço.

Também foi alvo de questionamento se a prefeitura vem desenvolvendo algum tipo de fiscalização dos terrenos com o intuito de coibir ocupações irregulares que possam por algum motivo, futuramente, ser objeto de ação judicial buscando oficializar a posse dos mesmos.

Procurado pelo jornalismo Folha Regional, o vereador explicou que vem recebendo reclamações de pessoas de diversos segmentos da comunidade sobre a ocupação do espaço e que esteve no local para checar a veracidade das informações, fato confirmado com grande parte do terreno, o qual ainda necessita de implantação de obras de infraestrutura, porém já sendo ocupado com materiais diversos.

Professor Rafael disse ainda que aguarda a resposta do requerimento e que vai acompanhar a situação de perto.

Muitas empresas aguardam terreno no local que está sendo ampliado no distrito industrial e estão ansiosos para a sua conclusão.