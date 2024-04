Procurada pela Justiça é presa após brigar com o marido em Lucélia

Em atendimento a uma ocorrência de desinteligência entre casal na noite do último sábado (6) em Lucélia, uma mulher de 22 anos, procurada pela Justiça, acabou presa pela Polícia Militar.

Conforme a PM, por volta das 20h30 do sábado, após chamado ao 190 ao Copom, uma equipe foi mobilizada para atendimento à ocorrência e se dirigiu ao local, na Vila Renó. O chamado, inicialmente, narrava desinteligência entre casal.

No endereço, em contato com a moradora, ela informou aos policiais não haver qualquer situação no local. Contudo, ao solicitar seus dados para incluir no atendimento, os policiais constataram a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Dante dos fatos, a mulher foi cientificada da determinação judicial e recebeu voz de prisão e foi conduzida ao plantão da Polícia Civil em Adamantina, onde permaneceu presa, à disposição da Justiça.