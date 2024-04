Condutor “dorme” ao volante, perde o controle de carro e atinge placa na SP-294

Acidente aconteceu no km 604, em Flórida Paulista

Um carro com placas de Pacaembu ficou bastante danificado após o motorista perder o controle da direção, invadir a área de vegetação do acostamento e colidir contra uma placa no km 604+500 metros da SP-294, em Flórida Paulista.

O acidente ocorreu por volta das 5h30 desta sexta-feira (12), mobilizando as equipes de resgate e apoio ao usuário da Eixo-SP e também a Polícia Militar Rodoviária.

Apesar do susto e danos materiais, o motorista que tem 24 anos, nada sofreu.

Conforme informações das equipe de atendimento, ele afirmou que teria “dormido ao volante”, momento em que perdeu o controle do veículo que acabou chocando-se contra a placa que estipula a velocidade máxima permitida naquele trecho da rodovia.