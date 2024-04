Justiça afasta presidente da Câmara Caiabu e o proíbe de entrar no prédio

Uma decisão do juiz da Vara Única da Comarca de Regente Feijó determinou o afastamento imediato do presidente da Câmara Municipal de Caiabu, Rodrigo Souza Lopes, popular “Rodrigo Kasquinha” (União Brasil).

A ordem judicial foi comunicada ao poder legislativo da cidade nesta sexta-feira (19). O afastamento ocorre sem prejuízo de subsidio, ou seja, ele continua a receber a remuneração. O parlamentar também está proibido pela Justiça de ingressar em quaisquer áreas do poder legislativo. As polícias militar e civil foram notificadas para fiscalizar o cumprimento da medida.

Para apurar a denúncia foi instaurado pela Delegacia Seccional de Polícia de Presidente Prudente o inquérito policial requisitado pelo representante do Ministério Público da Comarca de Regente Feijó, tendo como lastro a denúncia da vereadora da Câmara Municipal de Caiabu, apontando irregularidades em aquisições de materiais diversos realizadas pela Casa Legislativa, que caracterizariam, em tese, possíveis crimes de peculato e contratação direta ilegal.





De acordo com a Polícia Civil, as primeiras diligências realizadas confirmaram a existência dos delitos denunciados pela vereadora, mas necessitavam de uma melhor análise, o que motivou as medidas de busca e apreensão concretizadas em março passado, onde foram apreendidos documentos, computadores e aparelho celular, para análise dos seus conteúdos.



Em março passado a Câmara Municipal de Caiabu e dois estabelecimentos comerciais da cidade foram alvo de uma operação conjunta envolvendo a Polícia Civil, Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), em investigação sobre denúncia de compras que seriam irregulares, feitas pelo poder legislativo local. A apuração tem como investigado o presidente da Câmara.