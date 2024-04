Grêmio Prudente empata e consegue o acesso para o Paulista A2 em 2025

O Grêmio Prudente está garantido no Paulistão A2 Sicredi de 2025. O acesso foi confirmado na manhã deste domingo (21), ao empatar o duelo de volta das semifinais do Paulistão A3 Sicredi, com o EC São Bernardo por 1 a 1, disputado no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. No jogo de ida, o time prudentino havia vencido pelo placar de 2 a 1.

Mas, se engana quem pensa que foi uma missão fácil. Afinal, no começo do primeiro tempo, Gustavo Santana colocou o EC São Bernardo em vantagem e o resultado, levaria a decisão para os pênaltis. Mas, com calma, o Grêmio Prudente foi pressionando e marcou o gol do acesso, no segundo tempo, com Wallace.

Agora, o Grêmio Prudente irá enfrentar o Votuporanguense, que no sábado despachou o Desportivo Brasil e também conquistou o acesso, na grande final. A Federação Paulista de Futebol (FPF) irá confirmar as datas e horários dos duelos na segunda-feira.

Os dois finalistas ocuparão, em 2025, os lugares de Monte Azul e Comercial, rebaixados nesta temporada na Série A2 do Campeonato Paulista.

PRIMEIRO TEMPO

Pela importância do confronto, o duelo começou equilibrado desde o inicio e o EC São Bernardo foi quem chegou com perigo primeiro. Aos 15 minutos, Giovane recebeu na entrada da área e deu um chute forte, cruzado, mas Luiz conseguiu fazer a defesa, salvando o Grêmio Prudente. Mas, na segunda tentativa, o time não desperdiçou e deixou tudo igual no placar agregado.

Aos 20, Giovane cruzou e Gustavo Santana, se antecipou ao goleiro, no primeiro pau, e marcou de cabeça. Nos minutos finais, o Grêmio Prudente quase empatou. Aos 42, Maranhão recebeu na área e bateu na saída de Henrique, mas a bola explodiu no travessão. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa.



SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, tudo mudou. Afinal, logo aos dez minutos do segundo tempo, o Grêmio Prudente empatou o placar do jogo e voltou a ficar na frente no agregado com um golaço. Wallace recebeu na entrada da área e dominou dando um espécie de chapéu no zagueiro Wesley Brito, saiu cara cara e bateu na saída do goleiro, que nada pode fazer e só viu a bola entrar.

A partir daí, o EC São Bernardo fez uma pressão total na busca pela vitória para levar o duelo pelo menos para os pênaltis. Mas, foi o Grêmio Prudente que acabou perdendo as melhores chances em contra-ataques. A melhor delas veio aos 43, quando Marcondele arriscou de fora da área e Henrique conseguiu fazer a defesa. Por isso, o duelo terminou com o empate por 1 a 1.