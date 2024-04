Esposas de presos tentam entrar com celular e fone de ouvido na Penitenciária de Lucélia

Um aparelho de telefone celular e um fone de ouvido foram apreendidos por Policiais Penais na Penitenciária de Lucélia no domingo (28).

Os objetos estavam em posse e visitantes, esposas de detentos, que tentavam entrar na unidade.

Durante procedimento de revista, servidores encontraram um celular dentro da sacola de pertences que seria destinada ao recluso.

No mesmo dia, outra visitante foi flagrada com material irregular. Ela levava um fone de ouvido oculto no cós da de sua calça.

Autoridades policiais foram acionadas e medidas internas foram tomadas para apurar a possível participação dos sentenciados nos fatos.