Motorista morre em acidente que partiu carro ao meio em rodovia de Pilar do Sul

Segundo a polícia, ao chegar no local, a equipe percebeu que o veículo da vítima, identificada como José Lucas Vieira de Paula, de 32 anos, seguia sentido Salto de Pirapora a Pilar do Sul quando invadiu a pista contrária, batendo em um carro com duas mulheres que transitava no sentido contrário. As vítimas foram socorridas com ferimentos leves.