Definidos os semifinalistas da Copa Bussi de Lucélia

A competição esportiva luceliense, a 4ª Copa Bussi de Futebol Médio de Lucélia, teve três confrontos pelas quartas de finais, realizado no domingo (28) no campo da Afucal e definiu os semifinalistas da competição. Confira os resultados:

-No primeiro jogo,o C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria venceu por 2 a 1 o Fiomentira.

-No segundo jogo, o NM Instalações Elétricas F.C., em uma partida muito disputada venceu por 1 a 0 o Galácticos F.C.

-E no encerramento o União Nordesul F.C./ Cesta Básica garantiu sua classificação ao vencer por 2 a 1 o TW Bar/ Bancários.

CATADÃO F.C.

O Catadão do Morro F.C/Mate Store Ervateria, já havia garantido sua classificação para as semifinais ao vencer nas cobranças de penalidades por 3 a 2 o bom time do River Plate F.C./ Mecânica RL Lucélia, após empatar sem abertura de contagem (0x0), em partida realizada no (21), no campo da Afucal.

PRIMEIRO JOGO DA SEMIFINAIS

O primeiro jogo das semifinais, acontece neste domingo (5), à partir das 9h00, no campo da Afucal, envolvendo as equipes do NM Instalações Elétricas F.C e Nordesul F.C./Cesta básica.

ORGANIZAÇÃO

Esportista Vereador Vinicius Bussi.