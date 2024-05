Aluno de Agronomia obtém classificação para as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê

O atleta Fabio Augusto da Silva Filho, estudante do 3º termo do curso de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina, conquistou a classificação para a final do Campeonato Brasileiro de Karatê, Seletiva Nacional 2024, categoria Sub-21.

A primeira etapa foi realizada de 9 a 14 de abril em Joinville (SC). Já a final está marcada para o mês de novembro, em Brasília (DF).

“Eu comecei a minha história com o karatê aos meus 6 anos. Meu pai me incentivou a iniciar em 2011. Desde então, já classifiquei várias vezes e fui campeão brasileiro na fase final”, conta.

Fabio afirma fazer treinamento técnico e físico todos os dias, com o acompanhamento do sensei. “Sou de Panorama, mas represento Paulicéia nos campeonatos”, diz.

Em 2018, o estudante foi campeão brasileiro no Campeonato Brasileiro – Segmento Estudantil, disputado em Belo Horizonte (MG): “Estou com grande expectativa, sempre conciliando os estudos com meus treinos até novembro”.

O coordenador do curso de Agronomia, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, relata que o sucesso de Fábio serve de exemplo para outros estudantes, que podem compartilhar a vida acadêmica com algum esporte que praticam. “Para o curso de Agronomia e para a FAI é motivo de orgulho ter um aluno que se destaca no cenário nacional do karatê”, conclui o docente.