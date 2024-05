Colisão entre carro e caminhão mata um e fere dois em Campinas

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informou que o carro vinha pela Rodovia Santos Dumont (SP-075), sentido Indaiatuba, e ao pegar o acesso pela Rua das Magnolias, perdeu o controle e atingiu a traseira do caminhão, que estava estacionado na via.

Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruído. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas um dos ocupantes do carro não resistiu.

Os outros dois foram encaminhados a unidades hospitalares e não há informações sobre estado de saúde. A PMR cercou o local e a perícia da Polícia Civil foi acionada. Não houve reflexos no trânsito.