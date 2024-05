Homem é preso com arma e munições em Lucélia

Equipes de Força Tática do 25° Batalhão do Interior, durante patrulhamento pelo município de Lucélia, receberam a informação de que um homem mantinha duas armas escondidas em sua residência, e que, naquele momento, estaria transitando com seu veículo.

Diante das informações, os militares iniciaram patrulhamento com vistas e se depararam com o referido veículo no cruzamento da Rua Antônio Chavarelli com a Rua Jacinto Martinez, onde foi realizada a abordagem.

Na busca pessoal nada de ilícito localizado, porém, durante entrevista, o condutor confessou que teria duas armas e munições em sua residência, onde foram localizados um revólver calibre 32, municiado com três cartuchos intactos e dois deflagrados e uma pistola calibre 765 (numeração suprimida), municiada com cinco cartuchos intactos; localizados também, dois “blisters” com 10 cartuchos de calibre 32 e 10 cartuchos de calibre 765.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão de polícia de Adamantina, permanecendo preso à disposição da Justiça, por posse ilegal de arma de fogo.