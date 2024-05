JUNQUEIRÓPOLIS: Vereador sugere implantação do “Auxílio Oncológico Municipal”

Através de suas redes sociais, o vereador Neto Furini, afirmou que é necessário e urgente apoiar os Junqueiropolenses que passam pelo tratamento do câncer.

De acordo com o vereador, pelo terceiro ano consecutivo, ele apresentou Indicação nesse sentido na Câmara Municipal de Junqueirópolis, onde apresentou pedido para à Prefeitura criar o “Auxílio Oncológico Municipal”.

A proposta do vereador Neto Furini, é que a Prefeitura de Junqueirópolis ajude com acompanhamento profissional e alimentos adequados para essas pessoas que enfrentam essa batalha tão difícil.

Ainda de acordo com o vereador, na proposta desse ano, foi sugerido que a Prefeitura faça esse auxilio por meio de convênio com a AJAV (Associação Junqueiropolense Amor e Vida – Grupo de Apoio ao Paciente com Câncer), instituição que ajuda e muito pacientes em tratamentos oncológicos de Junqueirópolis.

“Eles já conhecem e tem o contato de quem está em tratamento e podem ajudar ainda mais e ampliar o acompanhamento para que essa proposta seja mais eficiente. Novamente vamos cobrar a Prefeitura para que torne essa ideia realidade”, afirmou Neto Furini.