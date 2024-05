IRAPURU: Show de prêmios do Lions Clube mais uma vez é sucesso

O Show de Prêmios promovido pelo Lions Clube de Irapuru Caçula no domingo passado, dia 27 de abril, foi considerado, segundo seus organizadores, como um grande sucesso.

Anualmente realizado, o evento tem como objetivo arrecadar fundos para os serviços sociais do clube, bem como para as outras atividades culturais, educativas, prevenção de doenças e outras. As doações dos prêmios foram feitas pela própria comunidade.

Realizado nas dependências do Kai Kan, além da população irapuruense, estiveram presentes colaboradores de outras comunidades tais como, Pacaembu, Monte Castelo, Tupi Paulista, Flora Rica, Dracena, Junqueirópolis e Flórida Paulista.

Para os participantes, os atendimentos foram todos feitos pelos associados do clube que procuraram fazer com que tudo transcorresse com qualidade e bom atendimento.

Segundo depoimentos de alguns participantes foram momentos agradáveis onde promoveram um entrelaçamento entre os presentes que puderam preencher um agradável tempo em suas vidas, com muita alegria e seriedade nos trabalhos oferecidos aos presentes.

Os Shows de Prêmios promovido pelo Lions Clube de Irapuru Caçula são prestigiados pela região pela sua qualidade e organização. O clube agradece aos presentes e aos colaboradores.