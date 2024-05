Preso tenta matar companheiro de cela com pancadas na cabeça

O agressor disse ao policial penal que teve um desentendimento com o companheiro de cela e acabou agredindo a vítima com quatro socos no rosto. Além disso, ele alegou que a vítima teria caído e batido a cabeça no chão. No entanto, pelos ferimentos identificados, o funcionário concluiu que ocorreram outras agressões com o preso no chão.