Morador de Lucélia morre atropelado por carreta na SP-294, em Flórida Paulista

Acidente aconteceu próximo da subestação de energia elétrica

O jovem luceliense Daniel Manoel da Silva, com apenas 21 anos, faleceu em decorrência de um atropelamento por uma carreta por volta das 23h45 de ontem (8), na SP-294, em Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, Daniel havia saído caminhando de Lucélia com destino a Flórida Paulista, porém, quando já estava quase para completar o percurso, até a casa da irmã, ao chegar próximo da subestação de energia elétrica, acabou sendo atropelado pelo veículo de carga que transitava sentido Adamantina.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina, que efetuou todas as manobras com o intuito de salvar a sua vida, porém, infelizmente, teve o óbito constatado ao dar entrada na Santa Casa de Flórida Paulista.



O motorista da carreta nada sofreu, passou pelo teste do bafômetro que não acusou a presença de álcool em seu organismo. Ele disse aos policiais que a vítima estava caminhando sobre a pista e que nada pode ser feito para evitar o acidente.

Nossa reportagem falou com Geissy Kelly Rocha, residente em Flórida Paulista e irmã de Daniel, que bastante abalada e em estado de choque com o ocorrido, disse que a vítima sofria de problemas de saúde. Foi ela quem fez o reconhecimento do corpo após o acidente.

Ainda conforme Geissy, o corpo de Daniel será velado e sepultado em Lucélia.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, Base Operacional de Adamantina e o caso será apurado pela Polícia Civil de Flórida Paulista.