Adamantina recebe edição do Fórum de Políticas Públicas

Ciente de seu papel estratégico como elo entre os agentes de solução e a gestão pública, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), está realizando, este ano, uma série itinerante de eventos: os Fóruns de Políticas Públicas. A segunda edição já tem data, hora e local: vai ser no dia 14 de maio, das 18h às 21h, em Adamantina, na região da Nova Alta Paulista. As inscrições estão abertas aqui .

Gestores e profissionais da área tecnológica estarão presentes debatendo o desenvolvimento urbano e econômico da região. Entre os convidados, estão confirmados o prefeito de Tupã e presidente da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP), administrador e gestor público, Caio Aoqui; o conselheiro suplente do Sistema Confea/Crea e Mútua pelo estado de São Paulo, geólogo Ronaldo Malheiros; o empresário local, Edson Treviolo; e o gerente Regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Presidente Prudente, administrador José Carlos Cavalcante.

Eles falarão, entre outras coisas, sobre como a área tecnológica pode contribuir para uma gestão integrada que oferece mais saúde, educação e investimentos em obras de infraestrutura urbana que apoiam o desenvolvimento da cidade. Também estarão na pauta, temas como geração de emprego e renda, redução das desigualdades sociais e gestão de riscos e desastres.

“O olhar técnico dos profissionais da área tecnológica pode ser uma ferramenta para ajudar os gestores públicos no enfrentamento dos desafios das cidades. Por isso, colocamos nossos mais de 370 mil profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores à disposição do poder público para construir cidades cada vez melhores”, comenta a presidente do Crea-SP, engenheira Lígia Mackey.

A primeira edição do Fórum teve como tema mobilidade urbana e reuniu cerca de 200 pessoas em Taubaté no dia 19 de abril. Na ocasião, ficou claro como a integração deve ser encarada como uma política pública para o desenvolvimento municipal . A gravação do debate está disponível na TV Crea-SP .

Serviço

Fórum de Políticas Públicas: Um debate sobre desenvolvimento urbano e econômico

Data e horário: 14 de maio, 18h às 21h

Local: Anfiteatro Fernando Paloni

Endereço: Praça Hélio Micheloni, Avenida Ademar de Barros, 196, Centro, Adamantina/SP

Inscrições: gratuitas aqui.

Sobre o Crea-SP – Criada há 90 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências, Tecnologia e Design de Interiores. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 370 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.