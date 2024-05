Traficante é preso com quase 1 kg de cocaína

Em Osvaldo Cruz no sábado (11), por volta das 11 horas, policiais militares prenderam um homem de 24 anos em flagrante por tráfico de drogas. Em Osvaldo Cruz no sábado (11), por volta das 11 horas, policiais militares prenderam um homem de 24 anos em flagrante por tráfico de drogas.

O caso foi na Vila São José. PMs viram o traficante defronte a uma casa de um indivíduo conhecido nos meios policiais por denúncias de tráfico.

O traficante estava com uma mochila e tentou entrar no local, mas acabou abordado.

Na mochila os policiais encontraram um tablete de cocaína.

Perguntado, o traficante disse que era morador em Hortolândia (região de Campinas) e que teria vindo a Osvaldo Cruz de ônibus fazer a entrega do entorpecente ao traficante da Vila São José.

No celular do traficante os policiais viram conversas sobre as transações e a entrega do entorpecente. Esse rapaz de Hortolândia foi preso em flagrante.