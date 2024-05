LUCÉLIA: Feira da Mulher Empreendedora realiza o primeiro encontro com as participantes

No mês de junho, Lucélia terá a primeira edição da Feira da Mulher Empreendedora.

Inspirada na Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina que teve o seu início em março de 2023, o Município de Lucélia prepara a sua primeira edição no mês do aniversário da cidade.

No mês de abril foram realizadas as inscrições das interessadas em participar desta primeira edição, onde em pouco tempo, foram preenchidas todas as vagas disponíveis, ficando inclusive vários inscritos no cadastro reserva, na espera por novas vagas.

E nesta semana foi realizado o primeiro encontro com as empreendedoras que estarão participando da Feira da Mulher de Lucélia.

Realizado na Câmara Municipal, o primeiro encontro foi considerado um sucesso. “Foi maravilhoso ver tantas mulheres talentosas e inspiradoras reunidas, trocando ideias, apoiando-se mutuamente e criando conexões valiosas”, afirmou Fernanda Crepaldi uma das organizadoras da Feira da Mulher de Lucélia.