FLÓRIDA: Após cobranças, empresa se compromete em finalizar instalação de iluminação

Após diversas cobranças de moradores, vereadores e inclusive por parte da Prefeitura Municipal, a empresa ES Eletricidade e Serviços, com sede em Ouro Verde, se comprometeu com o jornalismo Folha Regional em finalizar a instalação da iluminação no novo conjunto habitacional até neste sábado (25).



Desde que venceu o processo licitatório, houve morosidade para a instalação dos braços e luminárias LED, deixando os moradores que já estavam residindo no local no escuro.



Não bastasse a morosidade no início dos serviços, após realizar a instalação, quando a população daquele bairro previa que estaria amparada pelo serviço de iluminação pública, já cobrada na conta mensal de energia elétrica, grande parte dos equipamentos instalados passaram a apresentar defeitos ou nem mesmo funcionaram.



A Prefeitura chegou a notificar a empresa para que efetuasse a entrega dos serviços em um prazo de 48 horas, porém, até o início desta semana, nenhuma providência havia sido tomada mediante a cobrança.



Diante da ampla repercussão e tendo em vista a situação estar prejudicando os moradores das casas da CDHU “Donato Jordão”, nossa reportagem entrou em contato e falou com Euler Eugênio da Silva, na tarde de quarta-feira (22), quando então, o empresário se comprometeu em efetuar a conclusão dos serviços, fornecendo ainda mais informações sobre o ocorrido.



Conforme o empresário, houve um problema na aquisição das luminárias que por duas vezes “teriam sido entregues pelo fornecedor com defeitos” o que ocasionaram os problemas apresentados pelos moradores.



“Estamos prestando toda a assistência necessária e com a chegada do terceiro lote de luminárias, procederemos à troca de todas as 37 unidades, trabalho este que iniciaremos na quinta-feira e finalizaremos no sábado, conforme a estimativa de tempo para a realização do serviço”, explicou Euler Eugênio da Silva.





O empresário ainda lamentou o ocorrido e frisou que infelizmente depende da qualidade dos produtos adquiridos de terceiros para haver a efetiva instalação e funcionamento dos equipamentos.



A reportagem do jornal e site Folha Regional seguirá acompanhando a situação até que seja dada uma solução efetiva ao problema.