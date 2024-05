Programa Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina é apresentado em Lucélia

Na noite de ontem (21), o Programa Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina foi o tema da formação para das mulheres que participarão da feira que acontecerá em Lucélia no dia 8 de junho.

A idealizadora da feira em Adamantina e também secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, fez uma palestra explicando como a ideia surgiu após sua visita a feira realizada em Campinas e todas as etapas até a quarta edição, que aconteceu em março deste ano.

“Eu me apaixonei pelo projeto assim que conheci e tive a oportunidade de trazer para Adamantina. Hoje, no programa, já contamos com mais de 200 mulheres, já fizemos mais de 18 formações e, ainda, quatro descentralizadas”, relembrou.

Luciana contou toda a formação da ação desde a escolha das cores para a formação da logo, a construção dos mapas para alocação das empreendedoras, como também toda a estrutura disponibilizada.

“Este ano, além das “feiras mãe” já começamos a trabalhar com as descentralizadas que são “feiras menores” dentro de eventos e datas específicas em que as empreendedoras tem mais uma oportunidade de expor seus produtos, trocar contatos e pegar encomendas”, afirma.

A secretária ainda pontuou que em Adamantina, a feira da mulher empreendedora foi transformada em programa.

A lei aprovada visa impulsionar o protagonismo feminino por meio da regulamentação de Programa que tem se mostrado um estimulador da economia local e um caminho para a valorização e autonomia através do empreendedorismo executado por mulheres, representando, inclusive, a oportunidade para o rompimento de ciclos de dependência e violência.

O objetivo de transformar a iniciativa que já existe, em lei, objetiva regulamentar enquanto política pública para garantir às mulheres sua continuidade, o incentivo e a promoção do exercício do papel estratégico de agente do desenvolvimento, por meio da articulação entre o poder público e a sociedade civil, na garantia de plena integração social e econômica.

“A transformação em programa visa garantir que as formações e capacitações continuem. Além disso, nosso objetivo é possibilitar que cada empreendedora voe e não fique dependendo das feiras que realizamos”, concluiu.