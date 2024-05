Última fase da Operação Dedo Podre prende dois condenados por esquema de fraudes em CNHs

Após a conclusão do inquérito policial, com o encaminhamento das provas técnicas e documentais colhidas ao Judiciário, os três acusados foram condenados por sentença definitiva.



De acordo com a Polícia Civil, as condenações incluem crimes como associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção ativa e inserção de dados falsos em sistemas públicos, que totalizam 105 infrações, com penas que variam de oito a nove anos e quatro meses, em regime inicial fechado.

A decisão transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF), não cabendo mais nenhum recurso.

Ainda conforme a Polícia Civil, os homens passarão por audiência de custódia para posterior encaminhamento ao sistema prisional para cumprimento da pena imposta.