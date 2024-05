Prêmio de R$ 500 mil do SPCAP sai para moradora de Lucélia

Uma moradora de Lucélia, Denise Uemura, foi a ganhadora do principal prêmio do sorteio do SPCAP na manhã deste domingo (26).

Ela ganhou sozinha o valor de R$ 500 mil. A entrega do prêmio vai ocorrer nesta semana. Veja aqui a relação completa dos ganhadores de hoje.

O sorteio foi realizado ao vivo pela TV, e logo após a produção do programa fez contato com a contemplada. Moradora na Vila Cayres, a ganhadora é casada e tem uma filha de 26 anos.