Lobos F.C. e San Remo vencem e são líderes na Copa Alta Paulista de Veteranos

O Lobos F.C./ Sorte Bets Aposta/ Inúbia Paulista, conquistou um resultado importante na competição de Veteranos da Alta Paulista. O time Inubiense derrotou por 3 a 0, com os gols marcados por Rirô, Neguinho e Binzão, o bom time de Pracinha F.C. Com o resultado o Lobos F.C. assumiu a primeira posição do Grupo-B.

A nona rodada da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio, realizada no domingo (26), no campo do Clube da Afucal, teve ainda pelo Grupo A, o San Remo E.C. Adamantina/Med LF Oftalmologia/ Supermercado Godoy/ Agroeste Tratores/ Marcos Construtor, vencendo por 3 a 2, com os gols Eduardo “Bolinho”, César Alemão e Jackson Lima, o bom time de Parapuã F.C. O time adamantinenense com a vitória permanece na liderança de seu grupo.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue” e Aguinaldo Nascimento “Té”

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 10

CME de Osvaldo Cruz – 7

Parapuã – 6

Alamandas – 6

Bastos – 3

Catadão – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

Lobos / Inúbia Paulista – 8

ABC/ Rennô – 7

Flórida Paulista – 6

Pracinha – 6

Iguaçu – 3

Aspumulu – 2

Cruzvaldense – 1

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

-Na foto, o experiente Rirô, que deixou sua marca, no Lobos F.C.