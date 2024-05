Policiamento Rodoviário realiza Operação Direção Segura em parceria com Detran e Concessionária Eixo

Na tarde de 25 de maio (sábado), no município de Adamantina, aconteceu na Base da Policia Rodoviária na rodovia SP-294, Rod. Cmt. Joao Riberio de Barros, km 590,100, em alusão ao movimento “Maio Amarelo – Paz no trânsito começa por você”, foi realizada a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) em parceria com o DETRAN-SP e a CONCESSIONÁRIA EIXO, com o objetivo de preservar vidas, manter a fiscalização e a presença contínua da fiscalização de condutores.

Na ação foi realizado 1623 (um mil e seiscentos e vinte e três) teste de etilometro, onde 14 (quatorze) condutores recusaram a realizar o teste e dois sendo constatado álcool em seu organismo, sendo elaborados auto de infração e os veículos liberado para condutores devidamente habilitados, após realizarem os teste do etilometro com resultado negativo para embriagues, e mais 58 (cinquenta e oito) auto de infrações diversos e sendo 02 (dois) veículo recolhido ao pátio.

Além da fiscalização dos condutores, foram entregues panfletos com o objetivo de conscientizar os condutores de veículos a respeito dos riscos da associação ou ingestão de bebida alcoólica e direção de veículo automotor.