Três pessoas morrem em acidente envolvendo três veículos em Itapeva

Conforme dados do Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a colisão foi registrada no quilômetro 279, no momento em que o carro tentou fazer uma travessia do sentido oeste para o leste e foi atingido pela caminhonete. Com a batida, o veículo foi arrastado pela rodovia até atingir a lateral de uma carreta.