FLÓRIDA: Prefeitura contrata empresa para implantação de galeria de águas pluviais

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou uma empresa especializada visando a implantação de galeria de águas pluviais.

De acordo com o projeto técnico será implantada galeria de águas pluviais em trechos da avenida Dona Augusta Gava Garbeloto, avenida Catolino de França Silva e avenida Circular.

Para a execução da obra foi contratada uma empresa especializada através de licitação, sendo vencedora a empresa Fradoso Construtora e Incorporadora Ltda. da cidade de São José do Rio Preto/SP.

A execução dessa obra será possível por meio de liberação de recursos financeiros através do Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) do Governo do Estado.

Para a execução da obra será investida a importância de R$ R$ 643.800,00 e garantirá a eliminação de cratera existente há vários anos o que proporcionará o crescimento da cidade para aquela região.

Em conversa com o prefeito Wilson Fróio Júnior informou que se trata de uma obra grandiosa e que resolverá um problema antigo, que está impedindo o crescimento daquela parte da cidade.

A obra deve começar nos próximos dias sendo que o prefeito Fróio já assinou o contrato com a empresa contratada e desta forma está autorizado o início dos trabalhos.