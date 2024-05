Mulher fica em estado grave após acidente em Pacaembu

A vítima foi arremessada para fora do veículo e segue internada em Marília

Uma mulher, moradora de Irapuru, ficou gravemente ferida após ser arremessada para fora de um veículo por volta das 2h39 da madrugada de segunda-feira (27), em um acidente na PBU-010, a vicinal Kouitiro Sato, em Pacaembu.

Informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, via autoridades policiais que atenderam e registraram a ocorrência, dão conta de que a equipe da Polícia Militar foi até o km 2, próximo da mina d’água, onde se deparou com o veículo VW Gol com placas de Pacaembu capotado e uma vítima do sexo feminino, caída ao solo, fora do veículo e consciente.

Aos policiais, o condutor alegou que trafegava pela vicinal com destino à cidade e que tinha a namorada como passageira, quando um animal teria cruzado na frente do veículo, e que, ao tentar desviar, perdeu o controle e acabou capotando em uma curva.



As duas vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina ao Pronto-socorro de Pacaembu e posteriormente foram transferidas para Adamantina.

Devido à gravidade dos ferimentos sofridos pela vítima do sexo feminino, foi necessária a sua remoção para uma unidade de saúde de Marília, onde passou por cirurgias e permanece internada na UTI, informações obtidas momentos antes da postagem deste conteúdo.

O condutor negou-se em realizar o teste do bafômetro, conforme informações que constam no boletim de ocorrência.

O local foi periciado e um laudo deverá apontar as causas do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.