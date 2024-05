Senac Presidente Prudente oferece mais de 340 vagas 100% gratuitas para qualificação em cursos de curta duração

Os títulos ofertados se dividem em várias áreas e possibilitam o aluno a agregar habilidades e complementar o currículo

Adquirir novos conhecimentos, agregar habilidades e aprimorar o currículo, são fatores que podem auxiliar na inserção no mercado de trabalho ou até mesmo na abertura de novas portas na carreira. Com o foco na capacitação mais rápida e atividades específicas baseadas nas inovações do mercado, os cursos de curta duração do Senac Presidente Prudente estão com mais de 340 vagas 100% gratuitas até agosto, além de várias possibilidades de descontos e formas de pagamento para as diversas áreas do conhecimento.

Esse nível de ensino possibilita ao estudante uma série de oportunidades como mudar de área com facilidade e segurança, explorar o lado empreendedor, transformar um hobby em uma competência aliada à profissão, ampliar a rede de relacionamentos e complementar o currículo, praticando a educação continuada. “Vivemos em um mundo de urgências e imensa competição, por isso, quanto mais praticidade, rapidez e assertividade nas decisões, mais soluções construiremos.

Se tratando de capacitação, os cursos de curta duração do Senac Presidente Prudente são a opção certa para quem deseja desenvolver habilidades específicas de forma rápida, dinâmica e inovadora, abrindo novas oportunidades profissionais e pessoais”, ressalta Katia Martins, gerente do Senac Presidente Prudente.

Conheça os cursos com inscrições abertas:

– Assistente de Marketing e Vendas

– Assistente de Planejamento Financeiro

– Assistente Financeiro

– Atendimento ao Cliente

– Escrituração Fiscal

– Gestão de Conflitos nas Organizações

– Gestão de Custos e Formação de Preços

– Aromaterapia

– Massagem Indiana Abhyanga

– Reiki – Níveis 1 e 2

– Reiki – Nível 3.

OUTRAS FORMAS DE DESCONTOS

Além das bolsas 100% gratuitas do Programa Senac de Gratuidade, destinadas às pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais, o Senac Presidente Prudente oferece outras políticas de descontos. Segundo a gerente da unidade, as facilidades fazem parte da missão do Senac de levar conhecimento e capacitação de qualidade ao maior número de pessoas possível, principalmente às que não teriam acesso ao estudo.

“Promovemos uma educação inclusiva, que contemple todas as esferas sociais, por isso, oferecemos diferentes formas de descontos que podem chegar a 50%, além de várias formas de pagamento”, explica Katia.

Para mais informações sobre descontos e formas de pagamentos, basta acessar o link https://www.sp.senac.br/descontos-e-parcelamentos.

Benefícios aos estudantes do Senac Presidente Prudente:

– Acesso gratuito ao pacote Office 365, com programas como Word, Excel e PowerPoint;

– Desconto de 50% na compra de livros da Editora Senac São Paulo;

– Conteúdo exclusivo por meio da Biblioteca Digital.

Serviço:

Senac Presidente Prudente

Endereço – Av. Manoel Goulart, 2881 – Centro Educacional, Presidente Prudente/SP.

Informações: https://www.sp.senac.br/presidenteprudente.